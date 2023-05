Dopo aver segnato i due gol decisivi che hanno ribaltato la Fiorentina regalando all'Inter la nona Coppa Italia della sua storia, Lautaro Martinez ha avuto un pensiero anche per gli sconfitti, in particolare modo per il connazionale Nico Gonzalez, al quale ha voluto dedicare un abbraccio consolatorio. Un gesto molto apprezzato dallo stesso fantasista della viola su Instagram: "Fratello, grazie per questo grande gesto e complimenti per la partita e la Coppa. Ti meriti sempre il meglio".