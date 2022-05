Tra le prime squadre ad accogliere il Monza in Serie A c’è l’Inter. Poco dopo la conclusione della finale playoff vincente contro il Pisa, il club nerazzurro ha postato subito un messaggio di benvenuto: “C’è sempre una prima volta! Congratulazioni al Monza per la storica prima promozione in Serie A, benvenuti nel club più esclusivo del calcio italiano!”, si legge.