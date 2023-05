Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, punzecchia ancora una volta sui social la Juventus. In occasione del 23esimo anniversario di Perugia-Juventus, match giocato il 14 maggio 2000, vinto dai padroni di casa al Renato Curi dopo un violento nubifragio e che permise alla Lazio di vincere lo scudetto all'ultima giornata di campionato, Materazzi ha postato sui social una storia con la foto del gol di Calori e di Collina che tenta di far rimbalzare la palla sul terreno di gioco. L'ex difensore nerazzurro, che all'epoca giocava proprio nel Perugia, ha scritto: "It's raining men, hallelujah".