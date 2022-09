Marco Materazzi ha scelto il modo migliore per un tifoso nerazzurro di avvicinarsi a Inter-Bayern Monaco di stasera postando sul proprio profilo Instagram le immagini dell'indimenticabile notte di Madrid del 22 maggio 2010. "Champions League is back!! Sempre e per sempre emozioni uniche. Forza Ragazzi", il messaggio a corredo del video postato da Matrix per caricare la squadra di Simone Inzaghi in vista del debutto europeo.