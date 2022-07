Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare ad allenarsi dopo aver voluto fortemente e ottenuto il ritorno all’Inter. In attesa del raduno del prossimo 6 luglio, l’attaccante belga continua ad allenarsi in palestra in modo da presentarsi agli ordini di Simone Inzaghi tirato a lucido. E sui propri social l’ex Chelsea si diverte a condividere i propri allenamenti in palestra.