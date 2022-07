Lautaro chiama, Lukaku risponde. Primi squilli della LuLa 2.0 sui social. L'attaccante belga, da poco tornato a vestire la maglia nerazzurra, ha infatti commentato l'ultimo post su Instagram del Toro, che anche in vacanza non perde occasione per tenersi in forma ed allenarsi.

Il commento di Lukaku, un orologio che sembra quasi a voler significare un conto alla rovescia, ha mandato in estasi la tifoseria nerazzurra, desiderosa di vedere nuovamente i due amici in campo. E ai più attenti non è sfuggito il mi piace di Dybala al post del connazionale.