Il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter fino al 30 giugno 2029 è ormai ufficiale e per il club è arrivato il momento di inondare i social per pubblicizzare la bella notizia. Un contenuto postato poco fa riassume la felicità in quattro emoticon: il toro, la bandiera argentina e due pallini, uno nero e uno azzurro. In primo piano, ovviamente, un sorridente e ben vestito lautaro davanti alla nutrita bacheca di trofei dell'Inter.