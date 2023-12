Al Maradona non è arrivato il gol personale, ma Lautaro Martinez ha comunque portato a casa una grande prestazione nel 3-0 contro il Napoli. A fine gara, il Toro ha commentato così sui social il trionfo ottenuto contro i Campioni d'Italia in carica: "Torniamo a casa con 3 punti importantissimi per il nostro percorso. Grandi ragazzi, continuiamo su questa strada lavorando insieme senza mai pensare come singolo ma come gruppo", le sue parole.