"Dopo tanto impegno e sacrificio è arrivato il momento di presentarvi le nostre prime due etichette 'Coraggio' e 'Passione'" scrive Lautaro Martinez sul suo profilo Instagram dove pubblica qualche scatto dell'evento andato in scena a Coraje, il ristorante della coppia argentina situato a Brera, per il lancio della nuova etichetta di vini 'Cittanina'. "Ho solo parole di ringraziamento a tutte le persone che ci aiutano e lavorano ogni giorno dietro a tutto questo bellissimo progetto che abbiamo costruito. Come diciamo sempre, e adesso? Ora andiamo a prenderne ancora" ha chiosato il Toro.

Lautaro Martinez e consorte hanno ancora una volta trasformato una delle loro passioni in business, investendo su uno storico vigneto di Malbec nel cuore del distretto di Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza. "Oggi abbiamo celebrato il lancio dei nostri vini, che abbiamo creato con coraggio, dedizione e passione" scrive invece Agustina Gandolfo, moglie del capitano dell'Inter che poi spiega: "Queste non sono solo bottiglie di vino, ma un riflesso dell’amore per la nostra terra e i nostri valori - continua l'imprenditrice argentina -. Sono il risultato di un processo molto curato dalla selezione del miglior terroir fino alla vinificazione. Grazie ancora mamma e papà per essere i nostri occhi in argentina e per far sì che il nostro sogno si potesse realizzare" ha continuato Gandolfo nel post Instagram dove poi ha chiosato con un augurio finale condiviso col marito.

"Un sorso di storia, passione e tradizione. In ogni calice di Cittanina, si manifesta la magia di Las Compuertas, dove il Malbec brilla in tutto il suo splendore" si legge nel post sponsorizzato qualche ora fa invece da Lautaro che ci tiene a mostrare le due bottiglie, una delle quali presenta dei richiami di nerazzurro nell'etichetta. Presenti all'evento anche i due compagni argentini Correa e Palacios che hanno commentato a loro volta: "Congratulazioni ragazzi", scrive il difensore. "Cose serie" si legge invece nella storia del compagno di reparto.