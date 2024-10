Dopo la negazione da parte della Federazione calcistica di osservare il minuto di silenzio per la tragica morte dei tre tifosi del Foggia morti durante il viaggio di ritorno dopo la trasferta di Lega Pro in casa del Potenza, la Curva Nord di Milano, oggi passata sotto il nome di 'Secondo anello verde', si schiera al fianco degli ultras pugliesi. "La tragedia dei foggiani meritava un minuto di silenzio in tutti gli stadi. Federazione vergognati, solo i vostri morti vanno onorati?" si legge su uno striscione esposto nelle scorse ore fuori i cancelli di San Siro.