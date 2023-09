L'Inter esce con tre punti in tasca anche dal Castellani di Empoli. Il successo di misura in Toscana permette ai nerazzurri di conservare il primo posto solitario in classifica, staccando di 5 punti la Juventus e di 3 il Milan: "Vittoria importantissima. Continuiamo così", sottolinea Stefan de Vrij sui social dopo l'1-0 firmato da Dimarco.