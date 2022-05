La pazza rimonta sul Cagliari e il biglietto strappato per la finale scudetto Primavera rende orgoglioso anche Franco Carboni, che attraverso il suo profilo Instagram esprime le sue emozioni per la qualificazione all'atto finale: "Siamo in Finaleeeeee - scrive l'argentino -. Mai abbiamo smesso di crederci, adesso andiamo a prenderci tutto VAMOSSS".