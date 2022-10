Dopo un anno travagliato, il più difficile della sua carriera per via del grave infortunio che lo ha costretto tanti mesi ai box e spess in panchina, Robin Gosens sta riscoprendo giorno dopo giorno la gioia e il privilegio di fare il calciatore. "Dobbiamo sorridere, ogni giorno. E per godere di ciò che facciamo. Perché siamo fortunati. Fortunato a vivere il nostro sogno. Il sogno di tante persone là fuori", ha scritto il tedesco su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae mentre si diverte con Raoul Bellanova in allenamento.