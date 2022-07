Nerazzurri pronti a scendere in campo allo stadio Bollaert-Delelis per il calcio di inizio di Lens-Inter, in programma tra pochissimi minuti, alle 18:30. Intanto l'account Twitter del club ha pubblicato le prime foto del riscaldamento della squadra di Inzaghi. Qualche sorriso ma anche concentrazione, sebbene si tratti di un'amichevole.