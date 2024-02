Sono bastati pochi giorni a Lina Magull per iniziare a fare la differenza del campionato italiano con la maglia di Inter Wome: arrivata a gennaio alla corte di Rita Guarino per sopperire alle assenze a centrocampo, su tutte quella di Ghoutia Karchouni, l'ex Bayern Monaco ha avuto un impatto devastante con la nostra Serie A, tanto che si è guadagnata al primo colpo il premio di calciatrice del mese dell'AIC. Riconoscimento che ha esibito con orgoglio posando per una foto scattata dall'Inter.