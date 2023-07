Non solo Frattesi. Primo giorno ad Appiano Gentile anche per Marcus Thuram che, dopo aver preso familiarità con il Centro Sportivo Suning e aver svolto il primo training sotto la guida di Simone Inzaghi, condivide sui social la sua prima sgambettata in nerazzurro. "Primo giorno in casa" scrive il francese a corredo di una foto che lo ritrae concentrato su uno dei campetti della Pinetina.