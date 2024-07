Ancora in gol Mehdi Taremi ieri pomeriggio contro il Las Palmas. L'attaccante iraniano appena approdato all'Inter continua a dar modo di assistere allo sfavillante stato di forma di cui gode. Contro gli spagnoli, l'ex Porto ha sottoscritto una doppietta personale, la seconda dopo quella inflitta al Lugano nella prima amichevole della pre-season nerazzurra. Cinque gol in tre partite finora per il classe '92, numeri che fanno sognare i tifosi del Biscione e che DAZN celebra con un post social dedicato al "super Taremi".