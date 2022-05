Partita difficile che l'Inter riesce a portare a casa in rimonta a dimostrazione del fatto che la squadra di Simone Inzaghi non vuole mollare l'obiettivo scudetto, tentando il tutto per tutto. "Grande spirito di squadra oggi, vittoria combattuta" scrive con fierezza e orgoglio Denzel Dumfries sui social, dove richiama subito all'attenzione in vista di mercoledì: "Ora concentrati sulla finale di Roma" conclude l'olandese.