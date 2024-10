Titolare, capitano e uomo partita. Denzel Dumfries salva ancora una volta la sua Olanda con un gol segnato negli ultimi scampoli di partita e consegna un punto fondamentale al percorso in Nations League della sua Nazionale. Dopo la rete sottoscritta dall'esterno di Simone Inzaghi, che qualche giorno fa in conferenza stampa ha ribadito le sue volontà di prolungare il contratto con la Beneamata mandando anche un segnale al tecnico piacentino al quale ha chiesto più spazio, l'Inter ha celebrato il suo numero 2 sui social: "Bravissimo Denzel" si legge in uno dei due post celebrativi pubblicati dal club meneghino.