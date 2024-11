Con la titolarità contro il Venezia, l'esterno dell'Inter, Federico Dimarco ha timbrato la 150esima presenza con la maglia del Biscione in tutte le competizioni. Fin qui Dimash ha vestito 110 volte la maglia nerazzurra in Serie A, 26 in Champions League, 9 in Coppa Italia, 1 in Europa League, 4 in Supercoppa italiana.