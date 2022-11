Sorrisoni in quel di Coverciano per Federico Dimarco, dove l'interista ha raggiunto il ritiro della Nazionale italiana insieme al resto del gruppo di giocatori di Roberto Mancini, ritrovatisi proprio oggi. Negli scatti pubblicati dai canali ufficiali della Federazione azzurra è ritratto anche l'esterno nerazzurro che dopo aver concluso il suo 2022 nel migliore dei modi con l'Inter è pronto a buttarsi a capofitto nelle ultime uscite dell'Italia tra le quali la sfida all'Albania del compagno in nerazzurro Kristjan Asllani.