Autore di una rete fantastica al Parco dei Principi, Federico Dimarco ha mostrato tutta la propria contentezza per il gol e la prestazione collettiva degli azzurri, vittoriosi a Parigi in rimonta contro la Francia: "È da 2 mesi e 8 giorni che aspettavo questo momento. La delusione dell’Europeo non si cancella con una partita. Ma con la voglia di giocare così, lottando sempre per la nostra Italia! Ciao grandi", ha scritto Dimash su Instagram.