L'Inter prepara una dedica speciale per tutte le mamme in vista proprio della festa della mamma di domani. Attraverso i propri social, il club nerazzurro scrive "Una dedica per le stelle più luminose. In arrivo domani". Si tratta di 'Come una stella', una canzone speciale frutto della collaborazione tra Luciano Ligabue e il regista Francesco Bolognesi insieme a Michele Cardano. Sarà una dedica per l'Inter, ma anche per tutte le mamme.

