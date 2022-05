Vlahovic nel taschino e beffa al connazionale De Ligt, per Stefan De Vrij quella di ieri sera all'Olimpico di Roma contro la Juventus è stata una gara valsa il riscatto di qualche gara sottotono che quest'anno lo aveva messo sul banco degli imputati. Partita da 7 per il centrale nerazzurro che definisce quella della Capitale una "notte magica" come scrive lo stesso a corredo di un tris di foto 'al bacio'.