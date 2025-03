Ufficiale il ritorno a disposizione di Matteo Darmian che dopo l'infortunio rimediato durante il match di Coppa Italia contro la Lazio è tornato in gruppo già ieri. Rientro confermato con l'allenamento di oggi che lo ha visto ancora al lavoro con il resto della squadra come attesta anche la foto pubblicata da Marcus Thuram, sempre molto attivo sui social, dove ha omaggiato "il suo Matteo" come scrive lo stesso francese a corredo di una foto che lo ritrae mentre esulta in allenamento col compagno, presumibilmente dopo un gol durante una partitella.