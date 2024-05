Il sesto scudetto vinto in carriera, il primo con la maglia dell'Inter, ha rappresentato una gioia dopo mesi di sofferenza per Juan Cuadrado, che non ha potuto offrire alla squadra il contributo che avrebbe voluto a causa di un problema al tendine d'Achille: "Non è stata la stagione sperata. Ma in questo mestiere succedono queste cose e dobbiamo prenderle con maturità - le parole su Instagram del colombiano -. Sto imparando a vedere il bene in mezzo alle difficoltà, anche il dolore fa parte della vita e, se lo affrontiamo con l'atteggiamento giusto, ci aiuta a crescere. Sono molto grato per aver potuto vincere un altro titolo, nonostante tutto. Ho grandi aspettative per quello che verrà, ho ancora molto da dare".