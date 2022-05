Non si placa la felicità in casa Inter per la conquista della Coppa Italia alle spese della Juventus. Ieri sera il 4-2 nerazzurro agli eterni rivali in un match dai contorni epici, finito ai supplementari.

Steven Zhang già ieri in campo aveva mostrato tutta la sua gioia per la conquista del trofeo e ancora oggi ha voluto sottolineare lo stato di grazia attraverso alcuni post sui social. L'ultimo di essi è quello su Instagram che ritrae la sede del club, sopra la quale campeggia la scritta "MADE IT" con la didascalia firmata dal presidente "It's a good day in office".