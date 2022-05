Un cuore e una corona. Alessandro Bastoni si serve di due emoticon per ringraziare pubblicamente su Instagram Giorgio Chiellini per le bellissime parole spese nei suoi confronti ieri quando, a margine di Juve-Lazio, lo ha eletto come il difensore che raccoglierà la sua pesante eredità in Nazionale: "Bastoni ha caratteristiche diverse, ma con lui l'Italia può dormire sonni tranquilli", ha detto il centrale bianconero che il prossimo 1° giugno, contro l'Argentina, giocherà la sua ultima partita in azzurro.