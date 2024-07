"I nostri sogni erano senza limiti, ma purtroppo, per quanto duramente ci abbiamo provato, questi sogni sono finiti ieri". Inizia così la lunga e commovente, di sicuro sentitissima, lettera che il capitano della Turchia, Hakan Calhanoglu scrive al suo popolo all'indomani dall'eliminazione dall'Europeo di Germania, dove la Nazionale di Vincenzo Montella ha fatto sognare il popolo turco facendosi applaudire dall'intero Continente.

"Ci siamo messi su questa strada per provare e far provare i sentimenti che ci mancavano tanto - ha continuato Calha -. Era anche importante ricordare quanto eravamo belli quando ci siamo uniti per raggiungere lo stesso obiettivo. Penso che lo abbiamo raggiunto come paese. Che questo torneo sia ricordato come una pietra miliare per noi nel futuro. Tutto quello che dobbiamo fare ora è continuare a lavorare insieme e garantire che il calcio turco continui ad esistere nei luoghi che merita. Grazie mille al nostro staff, a tutta la squadra, ai miei compagni e ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto meravigliosamente in Germania e in casa" ha aggiunto prima di lasciarsi andare in una dichiarazione d'amore che va oltre i risultati sportivi: "Siamo così belli insieme. Sono un turco felice" ha concluso. Dopo la lunga lettera che il 20 di Simone Inzaghi ha pubblicato su Instagram è arrivato il commento di Denzel Dumfries, compagno all'Inter e ieri rivale: "Brother (fratello, ndr)".

