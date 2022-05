Partita di sacrificio ma nella quale il turco Hakan Calhanoglu è comunque riuscito a lasciare il segno come da copione. Ennesimo assist per l'ex Milan che contro l'Empoli ha servito a Lautaro il pallone dell'1-1 confezionando il dodicesimo 'passaggio utile' della stagione. Un semplice "daaaiii" postato su Instagram a corredo di alcune foto che lo ritraggono esultare a fianco del Toro, un 'urlo' che trasmette la stessa energia che esprime in campo a compagni e tifosi.