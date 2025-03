Hakan Calhanoglu non ha perso dimestichezza con il tiro da fuori area, anche nella stagione più tribolata della sua carriera in fatto di infortuni. Rientrato da poco dopo l'ennesimo stop stagionale, il centrocampista turco è tornato al gol sabato scorso con la specialità della casa, infilando il Monza con una splendida conclusione da fuori in controbalzo che non ha lasciato scampo a a Stefano Turati. Praticamente copia-incollando la rete siglata nella passata stagione a Napoli, nel 3-0 del 3 dicembre 2023, una delle tappe decisive nella cavalcata verso lo scudetto della seconda stella. Due capolavori praticamente identici che il profilo della Lega Serie A ha messo in parallelo, ottenendo anche la condivisione di Calha.