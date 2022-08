Marcelo Brozovic, ormai già qualche anno fa, è stato il protagonista dell'invenzione del "coccodrillo", ossia dell'uomo posto dietro la barriere in posizione da sdraiato per evitare al pallone di infliarsi sotto le gambe dei compagni di squadra e sorprendere il portiere. Un mantra che accompagna il centrocampista croato, da tempo calatosi nel personaggio come dimostra anche il tweet di oggi: "Non disturbare, il coccodrillo si sta rilassando", ha scritto a corredo di un'immagine da Appiano che lo ritrae nell'ormai consueta posa.