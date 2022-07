Il pilastro della difesa di Simone Inzaghi è consapevole della fiducia da parte della dirigenza nerazzurra che sta compiendo ogni tipo di sforzo affinché la difesa titolare non venga smantellata. L'ex difensore dell'Atalanta dal canto suo non vuole farsi distrarre dal mercato e cerca di proiettarsi con la massima dedizione sulla prossima stagione e lo continua a dimostrare non solo a parole, ma anche perseguendo sempre i propri obiettivi con entusiasmo e cura nei dettagli.

Daniel Rizzo