L'avventura dell'Austria è terminata agli ottavi contro la Turchia e dopo qualche giorno ecco il commento social di Marko Arnautovic: "Questo viaggio finisce qui, ma i nostri sogni e il nostro orgoglio rimangono ininterrotti. All'inizio dei campionati europei avevamo un solo obiettivo: rendere orgogliosa l'Austria. Ogni goccia di sudore, ogni duro allenamento e ogni momento in campo erano per voi: i nostri incredibili fan. Siete stati il nostro dodicesimo uomo, sia negli stadi che davanti agli schermi di casa. La vostra passione e il vostro supporto ci hanno guidato, ogni minuto, ogni partita. Un enorme grazie allo staff coaching che ha sempre creduto in noi e ci ha motivati a crescere oltre noi stessi. Ci hai dimostrato che nulla è impossibile quando siamo uniti come una squadra. Per i miei colleghi giocatori siete diventati fratelli per me non solo compagni di squadra. Insieme abbiamo combattuto, sofferto e esultato. Quei ricordi rimarranno nei nostri cuori per sempre".