Una serata speciale quella di domani sera per Asllani che ritroverà il "suo" Empoli a San Siro. Il centrocampista albanese, che scalpita per una maglia da titolare, ha voluto dedicare un pensiero alla sua ex squadra alla vigilia del match: "Mai dimenticarsi le proprie origini. Domani sarà un giorno speciale!", le parole di Asllani sui social.