Continua senza sosta la sfilza di post social pubblicati dall'Inter Women per far conoscere meglio Elisa Bartoli, diventata nerazzurra da pochi giorni. L'ex capitano della Roma si racconta ai nuovi tifosi elencando i cinque valori per lei più importanti: "Per me le cose importanti della vita sono la lealtà, il sacrificio, l'umiltà, la generosità e la voglia di non accontentarsi mai e di puntare sempre in alto".