"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Irene Santi. La centrocampista classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025". Con questo annuncio la società nerazzurra conferma il rinnovo per almeno altre due stagioni con la centrocampista cresciuta nell'Asd Inter Femminile, poi inglobata in Inter Women.

"Ciao Inter Fans sono contenta di poter proseguire in questa avventura insieme, vi aspetto allo stadio", ha dichiarato la giocatrice in un video postato sul canale Instagram della società.