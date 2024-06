Giornata di addii per l'Inter Women. In mattinata il club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la separazione con le calciatrici Marta Pandini, Agnese Bonfantini, Tatiana Bonetti, Frederikke Thøgersen e Andrine Tomter che fanno seguito alla risoluzione consensuale con Rita Guarino comunicata ieri.

IL COMUNICATO:

Marta Pandini lascia l’Inter e continuerà la propria carriera all’AS Roma. Quella di Pandini è una storia straordinaria, tutta a tinte nerazzurre. Senso di appartenenza e carisma sono le caratteristiche che l’hanno accompagnata in tutti questi anni. La sua avventura nel mondo del calcio inizia a 12 anni quando si trova per la prima volta contro una squadra di sole ragazze, l’Inter femminile, e proprio durante questa amichevole viene scelta dai nerazzurri per giocare con loro. Da quel momento inizia la carriera di Marta con la maglia dell’Inter: gioca in tutte le categorie inferiori fino ad arrivare in prima squadra dove ha totalizzato 106 presenze e 6 gol tra Serie A e Coppa Italia.

Termina l’avventura con la maglia nerazzurra per Agnese Bonfantini che tornerà alla Juventus dopo il prestito annuale. Per Agnese è stata una stagione molto importante in cui ha collezionato 25 presenze e 8 gol tra Serie A e Coppa Italia mettendo sempre tutta la sua qualità e il suo talento al servizio del gruppo.

Tatiana Bonetti lascia l’Inter dopo tre stagioni in cui ha totalizzato complessivamente 52 presenze e 16 gol. L’attaccante nell’avventura in nerazzurro ha dimostrato di avere caratteristiche straordinarie: tecnica, personalità e carisma.

Saluta l’Inter Women anche Frederikke Thøgersen che lascia dopo una stagione e mezzo in cui ha totalizzato complessivamente 42 presenze, dimostrando di essere un'arma in più sulla fascia destra e mettendosi sempre a disposizione della squadra.

Conclude l’esperienza in nerazzurro anche Andrine Tomter che saluta l'Inter dopo 1 stagione, in cui ha collezionato complessivamente 20 presenze dimostrando grande professionalità e determinazione.

A Marta Pandini, Agnese Bonfantini, Tatiana Bonetti, Frederikke Thøgersen e Andrine Tomter va un ringraziamento speciale per quanto fatto in maglia nerazzurra da parte del Club.