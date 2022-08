Si presenta alla sua nuova squadra Beatrix Fordos, difensore ungherese classe 2002 nuovo acquisto per l'Inter Women di Rita Guarino. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Sono felice e onorata di essere qui. Per me è un grande passo avanti e una grande opportunità perché l'Inter è una squadra molto importante. Proverò a dare il massimo e a dare il mio contributo alla squadra. L'anno scorso giocavo nella Lazio, non è stato semplice ma sono stata contenta di giocare in Italia. Ora penso che la Serie A sia una campionato difficile ma proveremo a dare il massimo. Che giocatore sono? Credo che la forza fisica sia una delle mie qualità, sono alta e questo penso sia il mio principale punto di forza".