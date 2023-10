Tornano subito in campo le nerazzurre di Rita Guarino, pronte a dimenticare il risultato ottenuto contro la Roma e riprendere la marcia stagionale. Per la sfida del lunch-match di oggi all''Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni, dove le Inter Women affronteranno il Napoli per la 5ª giornata di Serie A femminile, la coach interista si affida al solito 4-3-3, consegnando le chiavi del match al trio d'attacco Bugeja, Cambiaghi, Bonfantini.

Ecco le scelte ufficiali di Rita Guarino e Biagio Seno:

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 13 Merlo, 55 Tomter, 3 Bowen, 2 Sonstevold; 20 Simonetti, 27 Csiszar, 5 Karchouni; 7 Bugeja, 36 Cambiaghi, 11 Bonfantini.

A disposizione: 12 Piazza, 9 Polli, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 33 Njoya.

Coach: Rita Guarino.

NAPOLI (4-5-1): 42 Bacic; 3 Kobayashi, 4 Di Bari, 33 Pellinghelli, 6 Veritti; 7 Giacobbo, 8 Mauri, 11 Chmielinski, 20 Gallazzi, 44 Pettenuzzo; 10 Banusic.

A disposizione: 1 Beretta, 21 Fabiano, 5 Di Marino, 9 Del Estal Mateu, 15 Friedrichs, 17 Corelli, Kajzba, 26 Bertucci, 29 Lazaro.

Coach: Biagio Seno.