Test pre Poule Scudetto per l'Inter Women di Rita Guarino, che quest'oggi ha sostenuto un'amichevole contro il Como di Sebastian De La Fuente in vista dell'inizio delle partite cruciali per il campionato. Il risultato finale ha visto prevalere le lariane per 2-0, grazie alle reti di Vivien Beil e di Nina Stapelfeldt.