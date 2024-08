L'Inter Women, in ritiro a Spiazzo fino all'11 agosto, sta continuando la preparazione per la prossima amichevole che giocherà contro il Parma sabato 10 agosto alle ore 16. Raggiunta da Inter TV, Annamaria Serturini commenta il lavoro delle nerazzurre in vista della nuova stagione: "Sta andando bene e abbiamo delle buone sensazioni, siamo all’inizio e sappiamo che serve lavorare tanto, ma abbiamo la società che ci sostiene ogni giorno. Stiamo dando il massimo, è la strada giusta per crescere insieme".

"Finalmente inizia la mia prima stagione intera con l'Inter, sono entusiasta - aggiunge -. Il ritiro serve per creare gruppo e cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra. Si sono rinforzati tutti e dobbiamo dimostrare di essere competitivi facendoci trovare pronte. Non vediamo l’ora di iniziare il campionato, è fondamentale imporre subito le nostre idee e il nostro gioco, sono sicura che ci toglieremo delle belle soddisfazioni".