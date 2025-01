Annamaria Serturini, ex di turno, è risultata decisiva in Roma-Inter femminile, finita 1-2 e che ha permesso alle nerazzurre di passare al secondo posto da sole in Serie A. Di Serturini il secondo gol nerazzurro della sfida e anche l'assist per il primo.

“Sicuramente è un gol importante, è il gol dei tre punti. Volevo fortemente la vittoria ed è arrivata - dice a Rai Sport - Ora abbiamo giovedì una partita importante in Coppa Italia che è un nostro grande obiettivo. I festeggiamenti ci saranno stasera ma già da domani testa al prossimo impegno. Noi l'anti-Juve? Partita dopo partita cerchiamo di arrivare il più vicino possibile alla Juventus, sappiamo che ad oggi sta lì, è prima in classifica, però l’importante oggi era vincere e staccare la Roma. Godiamoci questa vittoria molto importante”.

Serturini, che l'Inter ha acquistato proprio dalla Roma, ha spiegato il perché della sua esultanza verso la tribuna, che ha scatenato qualche polemica. “Ho semplicemente esultato verso la mia famiglia. Quando si fa gol è un’emozione incredibile, quindi ho esultato verso la mia famiglia che era qui. Ho voluto esprimere la gioia nei loro confronti e nei miei confronti e per l’Inter. Obiettivi? Sicuramente la Coppa Italia, ma anche puntare partita dopo partita in campionato, arrivare in Champions League e personalmente aiutare il più possibile la squadra. Lavoro tutti i giorni per queste giornate. Da domani bisogna già resettare tutto e pensare a giovedì contro il Sassuolo”.