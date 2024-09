Tessa Wullaert, autrice del gol del momentaneo vantaggio, e Ivana Andrés sono le due giocatrici inserite nella Top 11 della terza giornata del campionato di Serie A Femminile. La spagnola, ancora una volta tra le migliori di giornata, è stata premiata per "aver completato più passaggi nella propria metà campo in questa giornata di Serie A (35); tra i difensori inoltre, solo Milinkovic (cinque) ha intercettato più palloni della spagnola (tre)".ù

La Wullaert entra nella Top Eleven, oltre che per il gol, "per essere stata una delle due attaccanti con più di cinque cross effettuati in questa giornata di Serie A (sei per la nerazzurra, meno solo di Kramzar a 13).