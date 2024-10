Un calcio di rigore a ridosso del novantesimo segnato dalla rediviva Ghoutia Karchouni permette all'Inter Women di Gianpiero Piovani di fermare sul pari la Roma campione d'Italia all'Arena Civica. Pari legittimo per le nerazzurre, che nel primo tempo si fanno male da sole con l'autogol di Marija Ana Milinkovic che beffa Cecilia Runarsdottir nel tentativo di anticipare Giulia Dragoni ma poi nella ripresa prendono in mano il pallino della partita, creano le occasioni migliori e all'88esimo trovano l'opportunità dagli undici metri per fallo di Minami su Elisa Polli: Karchouni non perdona e firma il definitivo 1-1.