Alice Regazzoli, centrocampista di Inter Women, parla a Inter Tv dell'ormai prossimo esordio in campionato contro il Parma. "Sto bene, siamo cariche. Non vediamo l'ora di iniziare. Ci siamo allenate tanto e daremo il massimo per guadagnare più punti possibili. La tournée e il ritiro sono state importanti. Ti conosci a livello calcistico e personale. Il Parma? Mi aspetto una partita molto combattuta e cercheremo di giocarla come sappiamo fare per portare a casa i tre punti", dice la centrocampista