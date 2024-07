Stefano Pigolotti, colui che cura gli interessi di Agnese Bonfantini, spiega ai microfoni di TuttoJuve.com perché la centrocampista ha deciso di non restare all'Inter preferendo accasarsi alla Fiorentina: "Sicuramente l'Inter era una delle opzioni più importanti per Agnese, perché avrebbe voluto continuare questo percorso accordandosi ovviamente con la Juventus per capire quale formula migliore sarebbe stata scelta. Sul tavolo si erano evidenziate più opportunità, oltre a Inter e Fiorentina c'era un po' di interesse dall'estero molto importante e altrettante in Italia; quindi avevamo veramente un ventaglio molto importante di scelte e non nego che l'Inter, insieme alla Fiorentina, se la contendeva. Insomma, erano entrambe al primo posto: una per stimolo evolutivo e l'altra per consolidamento,".

Quindi, da cosa è derivata la scelta? "Credo che lei abbia fatto una scelta in base alle sue aspettative di crescita, Firenze non è un ripiego ed è stata una delle opzioni più importanti tra quelle che abbiamo valutate".