Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'Inter torna in campo per affrontare la Roma nella gara valida per la 9ª giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Di seguito le scelte ufficiali di Rita Guarino e Alessandro Spugna:

ROMA (4-2-3-1): 12 Ceasar; 13 Bartoli, 23 Wenninger, 32 Linari, 3 Di Guglielmo; 10 Giugliano, 14 Losada; 15 Serturini, 7 Andressa, 11 Haavi; 9 Giacinti.

A disposizione: 87 Ohrstrom, 2 Minami, 5 Cinotti, 6 Landstrom, 16 Ciccotti, 18 Glionna, 20 Greggi, 22 Haug, 27 Kollmats.

Coach: Alessandro Spugna.

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sonstevold, 17 Fordos, 29 Kristjansdottir; 25 Thøgersen, 18 Pandini, 15 Eckhoff, 5 Karchouni, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 31 Lang, 34 Mihashi, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.