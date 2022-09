Protagonista di una doppietta nel match vinto oggi contro il Pomigliano, l'attaccante dell'Inter Women Ajara Njoya racconta le proprie sensazioni ai microfoni di Inter TV: "Quella di oggi è una vittoria importante come lo sono tutte, siamo felici di aver giocato così e di aver vinto una partita per noi molto importante. La doppietta segnata oggi? Io voglio solo dare il massimo, è quello che faccio in ogni partita - ha ammesso -. Ma sicuramente oggi è stata una grande partita per me. Rispettiamo tutte le avversarie, dobbiamo continuare così e andare avanti passo dopo passo”.