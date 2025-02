A poco meno di diciassette mesi da quando si è insediato sulla panchina della Nazionale italiana Femminile, Andrea Soncin si appresta a guidare la squadra azzurra per la seconda volta in Nations League: in calendario, infatti, ci sono le sfide con Galles e Danimarca, rispettivamente il 21 e il 35 febbraio. Sulla strada verso il prossimo Europeo, un torneo che dà vibrazioni particolari al ct: "Non la definirei pressione, ma adrenalina - ha detto nella conferenza stampa a Coverciano -. Questa passione che proviamo e viviamo ci accende di adrenalina in vista dei prossimi confronti, ma siamo totalmente concentrate sul presente, perché quello che accadrà a luglio sarà determinato da quanto fatto in questo periodo. Dobbiamo cercare di migliorarci, sia nei club che in questi raduni, per arrivare preparate all'Europeo. Ripartiamo dopo due mesi e mezzo e si respira gioia nell’iniziare questa nuova parte del nostro percorso. La passione ci deve portare a una crescita giornaliera e le calciatrici ne sono consapevoli: stanno facendo grandi cose con i club con cui stiamo collaborando in maniera sempre più proficua. Siamo totalmente concentrate sulla gara di Monza contro il Galles e non guardiamo oltre”.

A proposito delle convocate di questo raduno, tra le quali figurano le interiste Baldi, Merlo, Serturini e Cambiaghi, Soncin ribadisce: "Le 29 ragazze presenti oggi sono quelle che riteniamo più funzionali alle due partite che dovremo affrontare e sono anche quelle che stanno facendo meglio in campionato. Le convocazioni per l’Europeo verranno fatte il 25 giugno e da qui a quella data ne abbiamo di tempo davanti… Lavorando in sinergia con l'Under 23, possiamo monitorare tutte le ragazze in vista dell'Europeo: abbiamo un gruppo molto allargato che in questi mesi sarà valutato attentamente".